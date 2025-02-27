K-POPバーチャルアイドル、PLAVE。楽曲やステージ、ライブ配信などを通じて、物理的な距離を乗り越え、世界とつながるPLAVEに最新作や制作のこだわりについて聞きました。WHAT’S PLAVE？PLAVE（プレイブ）は、2023年3月に韓国でデビューした、バーチャルアイドル。作詞・作曲・プロデュースを行うイェジュン、ノア、ウノ（通称・作曲ズ）と振付を担当するバンビ、ハミン（通称・デンラズ）で構成。優れた音楽性やハイレベルなモー