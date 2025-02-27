フジテレビ系夕方のニュース番組「ＬｉｖｅＮｅｗｓイット！」（月〜金曜・午後３時４５分）が２７日に放送され、この日、中居正広氏と女性とのトラブルに端を発する一連の問題に揺れる同局の取締役会が行われたことを報じた。同番組では、取締役会終了後のフジ・メディア・ホールディングス金光修社長が取材に応じる様子を生中継。金光社長が「経営諮問委員会の社内委員の変更についてです。当社には社外役員３名、社内