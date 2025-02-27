ベストセラー『あたらしい家中華』（マガジンハウス）の著者、酒徒さんは、学生時代の中国旅行でその美味に開眼。毎日中華料理を食べる生活を送りたくて留学、その勢いで、仕事でも北京、上海、広州に10年暮らすことに。この間は、毎日の地元の料理はもちろん、中国各地を飛び回ってさらに美味を追い求めた。そんな酒徒さんが、満を持して発表したのが、こちらの『中国満腹大航海』（KADOKAWA)。長年の食べ歩きの集大成であり、『