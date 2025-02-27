引田ひなまつり東かがわ市引田 3月3日は「ひな祭り」です。香川県東かがわ市では個性豊かなひな人形が町並みを彩っています。 （篠原茉那リポート）「古い町並みの至るところに、ひな人形が飾られています。町がぱっと華やかになります」 東かがわ市引田で始まった「引田ひなまつり」。約60軒の民家に江戸時代や現代、地元の園児が作ったものなど、さまざまなひな人形が飾られています。 （訪れた人は―