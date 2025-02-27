週間予報（28日～3月6日） 各地で気温が上がり、岡山・香川では今シーズン初めて最高気温が15度を超えたところがありました。 （山下佳乃リポート）「現在午後2時半ごろです。風も穏やかで日差しの下ではポカポカと感じられます。この時間帯、私はブラウス一枚でも快適に過ごせています」 24日（月）まで居座った寒気が抜け、高気圧に覆われて晴れの天気に。高松市では最高気温15.2℃を観測し、今シ