湖南省張家界市にある国家森林公園の袁家界風景区を散策する観光客。（２０２４年５月２日撮影、張家界＝新華社配信／呉勇兵）【新華社張家界2月27日】中国湖南省張家界市は、石英砂岩のカルスト地形や神秘的かつ雄大な自然景観で知られ、国内外の人々を引き付けてきた。 ここ数年、世界観光市場の回復に伴い、同市は外国人観光客に一層人気の旅行先となった。昨年は183の国と地域から延べ183万人が張家界を訪れた。（記