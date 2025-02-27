モデルのマギー（32）が27日、インスタグラムを更新。春先取りのデニムコーデを披露した。【写真】「セクシー」「カッコいい〜」“見せブラ”のぞく春コーデのマギー「新作みにいってきた〜」とH＆Mのスタジオを訪れたことを伝え、試着した様子など4枚の写真をアップ。マギーは「つぶつぶデニムのセットアップかわいい！」と春らしいルックに満足げ。ジャケットから黒の“見せブラ”を大胆にのぞかせた、美スタイル際立つ着