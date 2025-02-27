『たべっ子どうぶつTHE MOVIE』の声優情報第2弾が到着！”たべっ子どうぶつ” たちを取り巻く、重要キャラクターに大野りりあな、関智一、大塚明夫、大塚芳忠が参戦することが発表された。さらに、気になりすぎる謎に包まれたストーリーがついに公開に！最凶の敵はまさかの邪悪なわたあめ！？☆キャストや場面カットなどを見る（写真20点）＞＞＞1978年の発売から47年。長らく愛され続ける国民的おかし「たべっ子どうぶつ」は