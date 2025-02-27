2月15日から3月11日までの期間限定で「白桃と桜わらびもち フラペチーノ」が登場！まだ間に合いますよ～！ スタバから春の新作フラペチーノが登場 ©️ママリ コーヒーショップのスターバックスから、新作ドリンク「白桃と桜わらびもち フラペチーノ」が登場しました。 白桃をベースに桜風味のわらびもちを合わせた、春らしい味わいのフラペチー