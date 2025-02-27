「年収103万円の壁」の見直しを巡り、与党と国民民主党による協議は合意に至らず、与党案が国会に提出される見通しとなりました。国民民主党は、27日、与党案に反対することを決定しました。26日、“ひとつの節目”を迎えた、与党と国民民主党による「103万円の壁」を巡る議論。（自民党宮沢 洋一 税調会長）「かなり知恵を絞って提案したつもりですけれど、最終的に、それが成案とならなかった」与党が出した案を国民民主党が拒