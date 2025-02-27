SNSでは「本格的なおいしさ」「デパ地下レベル」など絶賛の声…！ 無印のお菓子が「本格的なおいしさ」とSNSで話題 ©️ママリ 日用品や食品など、幅広いジャンルの商品を取り扱う無印良品。今回は、そんな無印良品から、SNSで話題になっているお菓子をご紹介します。 無印良品の「カカオトリュフ 塩キャラメル」 ©️ママリ それがこちらの「カカオトリュフ 塩キャラメル」です。