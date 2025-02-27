山形市で2月18日、住宅1棟が全焼した火事で、焼け跡から見つかった遺体の身元が、世帯主の69歳の男性と判明しました。この火事は18日午前5時半前、山形市吉原3丁目の無職・三浦謙一さん（69）の家から火が出て、木造2階建ての住宅1棟およそ100平方メートルが全焼し、焼け跡から1人の遺体が見つかったものです。警察がDNA型鑑定を行った結果、遺体は三浦さんと判明しました。司法解剖の結果、死因は焼死でした。警察は引き続