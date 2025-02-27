静岡県内初となる「電動キックボード」のシェアリングサービスが浜松市で始まりました。新たな移動手段として普及が期待されますが、すでに導入している都市ではルールとマナーの周知が課題となっています。26日、浜松市で開始されたのが、県内初となる「電動キックボード」のシェアリングサービス「LUUP」です。「電動キックボード」を借りるのは、浜松市の中心部に約50か所設置された