にせの駐車禁止除外標章を使用して路上駐車をしたとして、警視庁は27日、大相撲の元幕内・時津海で元時津風親方の坂本正博容疑者（51）を偽造有印公文書行使の疑いで逮捕したと発表した。逮捕容疑は今月5日、東京・墨田区両国の路上で、偽造した駐車禁止除外指定車標章を車内に置いて、違法に駐車した疑い。駐車禁止除外指定車標章は、身体障害者ら歩行が困難な人に交付され、駐車規制の取り締まりから除外される標章。坂本