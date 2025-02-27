【ソウル聯合ニュース】韓国外交部の李在雄（イ・ジェウン）報道官は２７日の定例会見で、韓国と米国の政府が「朝鮮半島非核化」ではなく「北朝鮮非核化」との表現を使うことで合意したことについて、「違法に核兵器を開発しているのは北」として、「北の義務違反や履行の必要性を明確にする表現」と強調した。李氏は「朝鮮半島非核化」と「北朝鮮非核化」はいずれも北朝鮮の非核化を意味するとし、国連安全保障理事会の決議にも