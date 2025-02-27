お笑いコンビ・ナイツの塙宣之さん（46）が顔を骨折したことを、27日に所属事務所が発表しました。公式サイトでは「ナイツ塙宣之ですが、2月25日(火)の夜に顔を骨折する怪我を負ったため、お休みをいただくこととなりました」と発表され、復帰の時期については「怪我の回復状況をみて判断し改めてお知らせ申し上げる所存です」としています。3月2日に開催される『漫才サミットin仙台』は、塙さんは休演し、相方の土屋伸之さんは予