ネットとマスコミ4媒体の広告費推移電通が27日発表した2024年の国内広告費は、前年比4.9％増の7兆6730億円で、3年続けて過去最高を更新した。9.6％伸びたインターネット広告がけん引した。テレビ広告はパリ五輪・パラリンピック開催が追い風となったほか、インバウンド需要を意識した化粧品などのCMが堅調で3年ぶりに増えた。ネットが3兆6517億円で47.6％を占めた。新聞やテレビ、雑誌、ラジオの「マスコミ4媒体」は2兆3363億