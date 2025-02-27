オウム真理教の後継団体「アレフ」の活動を制限する再発防止処分を巡り、公安審査委員会による意見聴取の手続きが行われましたが、アレフ側は出席しませんでした。公安調査庁によりますと、アレフは3カ月ごとに資産状況などの活動状況を国に報告することが義務付けられていますが、その一部について報告していませんでした。十分な報告をせずに教団の資産を隠している恐れがあるということです。こうした状況を受けて公安