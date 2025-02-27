歌手の田原俊彦（63）が27日、都内で「踊るパワースポット！“田原俊彦”2025年も日本中を元気にさせるぞ！大発表会」を行った。この記事の写真を見る田原はデビュー46周年を迎える2025年も精力的に活動する予定。64歳の誕生日を控え、全国ツアー「DANCE WITH KINGOF IDOL〜踊るパワースポット！〜」の開催に加え、今年行う予定の3大プロジェクト「万博会場でのエンタメプロジェクト」「横浜FCとのソーシャルプロジェクト」「小学