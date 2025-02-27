フジ・メディア・ホールディングス（HD）の金光修社長（70）が27日、都内の同局で会見を開き、日枝久取締役相談役（87）が、都内の自宅で転倒し、腰椎を圧迫骨折していたことを明かした。この日、取締役会が行われたことを受けての会見のだったが、金光氏は日枝氏が欠席したことを報告。自宅で転倒し、腰椎を圧迫骨折したといい「入院を先週末からしておりますので、本日は出席しておりません」と説明した。日枝氏は今月20日に都内