元乃木坂46で女優・タレントの秋元真夏さん(31)が26日、自身のインスタグラムを更新。髪の毛をバッサリと切ってボブにイメージチェンジした姿を投稿しました。【写真】秋元真夏、髪20センチばっさり…キュートなボブヘアーに秋元さんは、2011年から同グループ第1期生としてアイドル活動を始め、グループのデビュー11周年の記念コンサートにて、2代目キャプテン・最後の1期生として卒業しました。現在、女優やタレントとして幅広く