「腹巻きを加工して腕を通せるようにしたら、いい具合にフィット。あったかいかな。それに、あとで気づいたけどそれジェラートピケらしいな、、、いいな」【写真】ジェラピケの「腹巻き」が似合う柴犬さんこんなポストをされたのは柴犬ののの（@nonohime_shiba）さん。投稿された写真には、腹巻きを着こなす柴犬のののちゃんが写っています。まるで人間のようなリラックスした雰囲気で、じっと一点を見つめる表情がたまりません！