県内の最新の景気について、日銀秋田支店は、公共投資の上方修正や生産の下方修正があるものの「緩やかに回復している」という判断を、4か月続けて維持しました。サービス消費が好調なことが、要因のひとつとしてあげられます。日銀秋田支店は、県内の景気動向について「緩やかに回復している」と、去年11月からの判断を据え置きました。主要な6項目では、「公共投資」について、災害復旧工事が増加傾向のため「持ち直してい