秋田市の千秋美術館で、リニューアルを記念して、収集品をテーマごとに紹介する展覧会が開かれています。今月、日本画の展示が始まり、秋田ゆかりの画家による作品など46点が並んでいます。秋田市のアトリオンにある千秋美術館で開かれている展覧会「美術の扉」。去年6月の美術館のリニューアルを記念して、これまでに収集してきた作品を3つのテーマに分けて紹介しています。今月、日本画の展示が始まりま