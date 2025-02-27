瀬戸内地方は気圧の谷や湿った空気の影響で、雲の多い空模様となっています。27日夜も各地でおおむね曇りますが、夜遅くにかけては雨の心配はなさそうです。 28日も気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。各地とも朝から雲が広がり、日中の時間帯は香川県を中心ににわか雨があるでしょう。夜になると岡山県では晴れてくる見込みです。28日朝の最低気温は内陸で1度前後、海沿いは4度から5度くらいで、27日朝より3度前後高