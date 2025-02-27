À¼Í¥³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¡Ö°æ¸ý¾¼É§¸¶²èÅ¸&À¶¿å¥Þ¥ê¸ø±é2025 AIMEX-MARIS¡×¸ø¼°X¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¡ÖÍÅ²ø¿Í´Ö¥Ù¥à¡×¤Î¥Ù¥íÌò¡¢¡ÖÅ´ÏÓ¥¢¥È¥à¡×¤Î¥¢¥È¥àÌò¤ò±é¤¸¤¿À¼Í¥¡¦½÷Í¥¤ÎÀ¶¿å¥Þ¥ê(88)¤Î¶á±Æ¤È¡¢Å´ÏÓ¥¢¥È¥à¤ÎÀ¼¤ò±é¤¸¤ëÍÍ»Ò¤¬Åê¹Æ¤µ¤ìÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÁá¤¯¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤! ½éÂå¥Ù¥íÌòÀ¼Í¥¡¢À¶¿å¥Þ¥ê¤µ¤ó¡×¤È¡¢¡ÖÍÅ²ø¿Í´Ö¥Ù¥à¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¥Ù¥í¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤È¡¢¼çÂê²Î¤Ç²Î¤ï¤ì¤ë°ìÀá¡ÖÁá¤¯¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤!¡×