北海道警察・釧路方面本部はきょう（2025年2月27日）、薬剤師会と連携し、来店客に交通事故の被害者にならないよう注意を呼びかける取り組みを始めました。高齢者が多く来店する薬局の窓口で、警察が配布したチラシを見せながら、薬剤師などが客に事故防止を呼びかけるのが狙いで、7市町93の薬局が協力します。釧路薬剤師会の林正敏会長は「薬局は生活相談の場になっていて事故を減らすため、他の場所でも広がって欲しい」と話しま