――LUAが告げる、3月の1カ月間の恋愛運。あなたの恋の運命は……？★3月の星の動き★気が大きくなって、無敵の自分になれるような気分で向かえる3月のはじまりに。よくない状況にあったとしても、「何とかなるはず」という根拠のない自信のもとに、うまくいきそうにない流れが生じても、「いざとなれば何でも受けて立て！」というガッツがみなぎりそう。春分からのポジティブパワーをどう活かしていくかがこの時期の恋のカギに