ABEMAは26日午後10時より、オリジナル新作恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム〜恋愛強者選挙〜』の第2話を、「ABEMA SPECIAL」チャンネルにて放送した。【写真】鎖骨あらわ！“モテクイーン”の美ボディ参加するのは、ハーフモデルのあさや（バンダリ亜砂也／26歳）、俳優兼経営者のあり（亜莉／30歳）、TikTokライバー兼インフルエンサーのいっせい（森長一誠／23歳）、プロバスケ選手のけいいち（長谷川惠一／39