自民・公明両党と国民民主党の「年収103万の壁」をめぐる協議が合意に至らなかったことを受けて、国民民主党は27日、党内の税制部門などの会議を開き、来年度予算案への賛否などについて協議した。終了後、古川代表代行は、最終的な党としての判断は「政調全体会議などのプロセスを踏まえて」としつつも、「与党案に対しては反対ということになるので当然予算（案）には賛成できないと思う」と述べた。また同席した榛葉幹事長は与