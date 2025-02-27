神奈川・箱根町の温泉旅館に放火した疑いで元従業員の男が逮捕された事件で、自宅から犯行時に着ていた服が押収されていたことがわかりました。元従業員の川崎健一容疑者（52）は2月11日、箱根町の温泉旅館「豊栄荘」に侵入して火を付けた疑いで逮捕され、27日朝に送検されました。火事の当日、現場周辺の防犯カメラに川崎容疑者の姿が映っていましたが、その後の捜査関係者への取材で、川崎容疑者の自宅から犯行時に着ていたとみ