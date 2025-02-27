テレビ朝日「GETSPORTS」（日曜深夜1・55）が23日深夜に放送され、昨季セ・リーグ最多安打のタイトルを獲得したヤクルトの長岡秀樹内野手（23）がVTR出演。飛躍的に打率が向上したきっかけを明かした。千葉県出身の長岡は八千代松陰から2019年ドラフト5位でヤクルト入り。守備に定評があり、22年にはゴールデングラブ賞に輝いたが、打率は22年が.241、23年は.227と決して高いほうではなかった。「当て感はあるほうだと思っ