漁師を目指し、山形県酒田市で漁業研修を受けている女性がいる。宮城県多賀城市から昨年移住してきた志田圭さん（３８）だ。女性で研修を受けるのは県内初。「大好きな酒田で漁師になる」と覚悟を決め、海に向かう。（柏このか）今月上旬の早朝、港を出航すると、水平線に真っ赤な太陽が昇る。何十キロもの氷やエサを積み込む作業で、極寒の庄内浜でも志田さんの体はポカポカだ。水深約２００メートルの海底を泳ぐ寒ダラを一