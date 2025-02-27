女優の土屋太鳳が26日に自身のアメブロを更新。毎日の子育てで実感した母親からの言葉について明かした。【映像】我が子と一緒に寝ている無防備な姿&親子ショット（複数カット）この日、土屋は「しばらくドタバタしていました」と切り出し「大切な仕事に取り組んでいたということもあるのですが、小さい家族の進化がすごくて…！」と現状について報告。「母がよく『今のうちだから出来ることがある』と言っていたのですが