物価高と人手不足の中での「初任給事情」。民間の信用調査会社『帝国データバンク』によりますと、来年度（2025年度）「初任給を引き上げる」と回答した企業は全体の7割に達しました。 【写真を見る】2025年度初任給 “メガバンク並み”26万円の地銀も半導体産業の集積地・熊本に迫る人材格闘競争の波 こうしたトレンドは熊本も同じです。2024年度に県内の企業に入社した社員の初任給は、約22万6000円となっています。