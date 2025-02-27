東日本入国管理センター（茨城県）で収容中に死亡したカメルーン人男性（当時43）の母親が国に賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第二小法廷（尾島明裁判長）は26日付の決定で母親側の上告を退けた。救急搬送を求めなかった入管の対応を違法として国に165万円の賠償を命じた一、二審判決が確定した。裁判官4人全員一致の結論。男性は2013年10月、成田空港に着いたが上陸が認められず、退去命令に応じなかったため翌月に同セン