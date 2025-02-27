３度のＭＶＰに輝いているエンゼルスのマイク・トラウト外野手（３３）が２６日（日本時間２７日）、アリゾナ州テンピで行われたレッズ戦でオープン戦１号を放った。待望の一発だ。「１番・ＤＨ」で出場したトラウトは３回の第２打席でベテラン右腕、ブライアン・ショーが高めに投じた速球を一閃。左翼芝生席へ放り込み、ベンチに戻るとチームメートから祝福された。昨季は２度にわたって左ヒザ手術に踏み切ったため自己最少