ホームラン量産に期待が高まります。ドラゴンズ90周年を迎える2026年、ドームに新たなエリアが出現します。 【写真を見る】バンテリンドームでのホームラン量産に期待 ラッキーゾーンと外野のファウルエリアに新たな座席の設置を発表 きょうバンテリンドームの運営会社は「ホームランウイング（仮称）」と「アリーナシート（仮称）」の新設を発表しました。 ホ&#1