【モデルプレス＝2025/02/27】モデルプレスでは、3月1日に東京・国立代々木競技場 第一体育館にて開催される「第40回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 SPRING／SUMMER」（以下、「マイナビ TGC 2025 S／S」）のフィッティングに潜入し、クリエイターのしなこ（28）にインタビュー。Vol.2では、−22kgに成功したダイエット方法を教えてくれた。【写真】しなこ、-22kgダイエット成功のビフォーアフター◆しなこ、マルチに活