【モデルプレス＝2025/02/27】俳優の板垣李光人が、3月1日に東京・国立代々木競技場第一体育館にて開催される「第40回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 SPRING／SUMMER」（以下、「TGC2025 S／S」）に出演することが決定した。【写真】「TGC2025 S／S」出演者一覧◆板垣李光人「TGC2025 S／S」出演決定第15回⽂化庁メディア芸術祭・優秀賞も受賞した、清⽔玲⼦⽒による名作『秘密-トップ・シーク