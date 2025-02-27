サントリー株式会社は、2025年5月27日（火）より、人気のチューハイブランド「ほろよい」シリーズから新フレーバー 「ほろよい〈白桃烏龍サワー〉」 を全国で期間限定発売する。今回登場する「ほろよい〈白桃烏龍サワー〉」は、華やかでやわらかな桃の香りと、烏龍茶のすっきりとした味わいが特長だ。1981年の発売以来、長年親しまれている「サントリー烏龍茶」と同じ福建省産の茶葉を使用し、ほどよい甘さと爽やかな飲み心地が楽