オンラインカジノをして警視庁の事情聴取を受けたとして謝罪した人気お笑いコンビ、令和ロマンの高比良くるまさんが、2025年2月19日から当面、芸能活動を自粛すると自身のSNSで発表した。活動自粛はさぞかし無念だろう。オンラインカジノは「国内において行われている」と解釈→違法に現時点での法的な整理は、警察庁のサイトを見ればすぐ分かる。そこには、「オンラインカジノを利用した賭博は犯罪です！」というタイトルの下に、