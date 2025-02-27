消防によりますと、27日 午後4時20分ごろ、静岡･御殿場駅に近い御殿場市川島田の建物で火災が発生しました。御殿場情報カメラの映像です。現在、消防車6台が出動し消火活動にあたっているということです。この火事で、けが人が1人いるということですが、詳しいけがの程度はわかっていません。