お笑いコンビ「ナイツ」の塙宣之が顔の骨折のため休養することが、２７日までに所属事務所「マセキ芸能社」のホームページで発表された。「ナイツ塙宣之ですが、２月２５日（火）の夜に顔を骨折する怪我を負ったため、お休みをいただくこととなりました」と報告。続けて「皆様にご迷惑、ご心配をおかけしますことを心よりお詫び申し上げます。復帰の時期に関しては怪我の回復状況をみて判断し改めてお知らせ申し上げる所存です