２４日、ラサ市の市場で自宅で作った酥油花を販売する日喀則（シガツェ）市リンブン県の住民。（ラサ＝新華社記者／晋美多吉）【新華社ラサ2月27日】中国西蔵自治区ラサ市ではチベット暦の新年（今年は2月28日）が近づくにつれ、縁起物の酥油花（バター細工）の売れ行きが伸びている。２５日、ラサ市の旧市街で完成した酥油花を掲げる実習生。（ラサ＝新華社記者／晋美多吉）２５日、ラサ市の旧市街で酥油花を作る職人。（ラサ＝