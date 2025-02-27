ミャンマーで特殊詐欺に加担させられたとみられる愛知県の高校生は、紹介された男が手配した航空券で出国していました。ミャンマーで特殊詐欺の「かけ子」を強要されたとみられる愛知県の男子高校生(16)は、インターネットで知り合った人物から紹介された男に直接会い、「海外の仕事」を持ちかけられたと話しています。捜査関係者によりますと、男子高校生はこの男の指示で取ったパスポートの情報を