静岡市で、27日、将棋の注目対局が。それは…対局時間の長さから「将棋界で一番長い日」と呼ばれている「A級順位戦最終局」。あの藤井聡太七冠が持つ「名人」タイトルへの挑戦権争いです。26日、前夜祭が行われたのは、対局の会場となる「浮月楼」。抽選を突破した多くの将棋ファンが詰めかけました。（ファン･東京から）（チケット取れて）やった！という感じでした」「A級棋士の方が勢ぞろいして身近に話が聞けるのはよい機会」