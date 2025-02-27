元横綱 若乃花でタレントの花田虎上（54）が27日、自身のブログを更新。「気になっていた車の試乗に来ました」と報告し、写真をアップした。【写真】「180度違うアメ車で最先端でした！」“気になる車”の試乗に訪れた花田虎上花田が気になっている車は、テスラ（TESLA）。乗り心地について「良かったです アメ車が好きだけど180度違うアメ車で最先端でした！」と明かし、「正直悩んでます」と心境をつづった。コメント欄に