お笑いコンビ「ナイツ」の塙宣之さんが「顔を骨折する怪我」で活動を休止することを所属事務所が公式サイトで明らかにしました。 【写真を見る】【ナイツ】塙宣之さん「顔を骨折する怪我」で活動休止復帰は「怪我の回復状況をみて判断し改めてお知らせ」公式サイトでは「ナイツ塙宣之ですが、2月25日(火)の夜に顔を骨折する怪我を負ったため、お休みをいただくこととなりました。」と報告しました。 公式サイトでは、