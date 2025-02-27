矢野燿大氏半導体製造装置を手がけるTOWAは27日、元阪神タイガース監督で現在は野球解説者の矢野燿大（本名・矢野輝弘）氏（56）を社外取締役の候補者に内定したと発表した。6月27日に開催予定の株主総会で諮る。人材育成に関する助言を求める方針。TOWAは、矢野氏が設立した難病「筋ジストロフィー」患者らを支援する基金に協力している。大の阪神ファンである岡田博和社長とも10年以上の親交があるという。矢野氏は2019年